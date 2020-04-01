Ağrı Valiliği, Tutak'ta 7 köyün karantinaya alındığı ile ilgili haberleri yalanladı
Ağrı Valiliği, Tutak ilçesinde 7 köyün karantinaya alınması ile alakalı çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.
01.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:56
Ağrı Valiliği, Tutak ilçesinde 7 köyün karantinaya alınması ile alakalı çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından Ağrı ili Tutak ilçesinde 7 köyün Koronavirüs (Covid- 19) nedeniyle karantinada olduğu yer almaktadır. Ne Tutak ilçemizde ne de il Merkezimiz ve diğer ilçelerinde karantinaya alınmış köyümüz bulunmamaktadır." - AĞRI
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından Ağrı ili Tutak ilçesinde 7 köyün Koronavirüs (Covid- 19) nedeniyle karantinada olduğu yer almaktadır. Ne Tutak ilçemizde ne de il Merkezimiz ve diğer ilçelerinde karantinaya alınmış köyümüz bulunmamaktadır." - AĞRI
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler: Ağrı Valiliği, Tutak, Ağrı, Güncel