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Ağrı Valiliğinin "Kapama Meyve Bahçeleri Projesi" Eleşkirt'te ilgi görüyor

Ağrı Valiliği tarafından İl Özel İdare Müdürlüğünce "Kapama Meyve Bahçeleri " projesi kapsamında Eleşkirt Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından köylere ziyaretler gerçekleştirilerek çiftçilere proje kapsamında bilgiler verildi.

14.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:48Ağrı Valiliğinin
Ağrı Valiliği tarafından İl Özel İdare Müdürlüğünce "Kapama Meyve Bahçeleri " projesi kapsamında Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından köylere ziyaretler gerçekleştirilerek çiftçilere proje kapsamında bilgiler verildi.

Köy konakları ve köy kahvehanelerinde çiftçilerle bir araya gelen Eleşkirt Kaymakamlığı ilçe tarım ve orman müdürlüğü bünyesinde çalışan mühendisler tarafından projenin detayları anlatıldı.

Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği projede Kapama Meyve Bahçelerine taleplerin arttığı görüldü.

Ağrı Valiliği İl Özel idare müdürlüğü tarafından yürütülen "Kapama Meyve Bahçeleri " projesi ile köylerde ağaçlandırma çalışmaları devam ederken Eleşkirt Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından projenin detayları ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada " Minimum 5 dekar maksimum 10 dekar alanlarda olacak şekilde yüzde 80 hibeli "kapama meyve bahçeleri " projesi kapsamında çiftçilerimiz ; Elma,armut, vişne,erik, ceviz, kiraz ağaç türlerinden sadece biri olmak kaydıyla projeye dahil olacak çiftçilerimize,su motoru,damlama sistemi ve kuyuların açılmaları da proje dahilinde olacak şekilde kurumumuz bünyesindeki mühendislerimiz tarafından köylere giderek proje detayları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.

2018 yılında başlayan Ağrı Valiliği İl Özel İdare müdürlüğünce devam ettirilen ve tarafımızca yürütülen proje kapsamında çiftçilerimizin talepleriyle 4 projemizin sonrasında ilgili alanlarda meyve bahçelerimiz kurulmuştur.

2019 yılında talepler artarak devam etmiş olup 2 çiftçimize 10 dekarlık,5 çiftçimize 5 er dekarlık alanlarda toplamda 7 meyve bahçemiz kurulmuştur. Projemiz kapsamında müdürlüğümüzce ziraat mühendislerimiz tarafından ilçeye bağlı köylerimize ziyaretlerimiz devam etmekte olup projenin daha geniş kitlelerce kabulü için çiftçilerimize bilgilendirmeler yapılmaya devam edilmektedir. Bunun yanında Proje hakkında bilgi almak isteyen Çiftçilerimiz projenin detayları ile ilgili yine müdürlüğümüze başvurarak proje detayları ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır." denildi. - AĞRI

Ağrı Valiliği, Eleşkirt, Güncel

Kaynak: İHA

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