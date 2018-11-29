Ağrı Valisi Elban Açıklaması

29 Kasım 2018 Perşembe 16:28



29 Kasım 2018 Perşembe 16:28

Ağrı Valisi Süleyman Elban, mahalli idareler seçimlerine ilişkin, "Temennim, her şeyden önemlisi kazasız, belasız, gürültüsüz, kavgasız, kırgınlık, küskünlük olmayan bir seçim olması." dedi.Kentteki bir restoranda il merkezi ve bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya gelen Elban, İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği yazı kapsamında kasım ayı bitmeden bir araya gelmek istediklerini söyledi.Türkiye'nin gündeminin 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimleri olduğunu belirten Elban, seçimlerin huzur içinde geçmesini diledi.Elban, "Temennim, her şeyden önemlisi kazasız, belasız, gürültüsüz, kavgasız, kırgınlık, küskünlük olmayan bir seçim olması. Bunun için dua ediyorum. Hiç kimsenin tırnağına dahi zarar gelmesin." diye konuştu.Seçimin, köy ve mahalle sakinlerini germeden centilmenlik çerçevesinde yapılmasını isteyen Elban, ilde altyapı anlamında yapılabilecek çok az işin kaldığını aktardı.Elban, kış aylarına girilmesi nedeniyle artık inşaat tarzı çalışmaların yerine sosyal yardım gibi işlere yoğunlaşacaklarını ifade ederek, davete katılan muhtarlara teşekkür etti.Program, öğle yemeğinin ardından muhtarların mahalle ve köylerindeki sorunları aktarmasıyla son buldu.