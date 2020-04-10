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Ağrı Valisi Elban e-Konferans yoluyla bin 300 öğretmene seslendi

Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte 8. ve 12. sınıf öğrencilerini "Koçluk" uygulaması ile LGS ve YKS sınavlarına hazırlayan öğretmenleriyle e-Konferans yoluyla toplantı düzenledi.

10.04.2020 08:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:37
Ağrı Valisi Elban e-Konferans yoluyla bin 300 öğretmene seslendi

Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte 8. ve 12. sınıf öğrencilerini "Koçluk" uygulaması ile LGS ve YKS sınavlarına hazırlayan bin 300 öğretmen ile e-Konferans yoluyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Makamında öğretmenlere seslenen Vali Elban, öğretmenlere 8. ve 12. sınıf öğrencilerini "Koçluk" uygulaması ile LGS ve YKS sınavlarına hazırlamasına destek olmasını istedi. EBA TV ve TRT yayınlarında verilen eğitim konusuna değinen Vali Elban, öğrencilerin EBA TV ve TRT yayınlarını ve öğretmenlerin ise öğrencileri takip etmelerini konusunda hassasiyet göstermelerini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, eğitim camiasına her zaman verdiği desteklerden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ağrı, LGS, Güncel
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