Haberler » Güncel » Ağrı Valisi Elban Eleşkirt'ti ziyaret etti

Ağrı Valisi Elban Eleşkirt'ti ziyaret etti

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt ilçesini ziyaret ederek bazı yatırımları inceledi.

11.10.2019 09:16Ağrı Valisi Elban Eleşkirt'ti ziyaret etti
Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt ilçesini ziyaret ederek bazı yatırımları inceledi.
Cengiz Topel Ortaokulunu ziyaret eden Vali Elban, "Kodla Ağrı" projesi kapsamında okulda oluşturulan robotik kodlama sınıfını gezdi.
Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden Elban'a proje koordinatörleri bilgi verdi.
Elban, daha sonra çarşı merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla çay içti.
Ziyaretlerde Vali Elban'a, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Emniyet Amiri Recep Kartal, AK Parti İlçe Başkanı Ergün Tenekeci, Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk ile kurum müdürleri eşlik etti.

Süleyman Elban, Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:01 Muğla diyanet işleri başkanı erbaş, harekatın başarısı için fetih suresi'ni okudu
11:01 Adana aranan şüpheliler şafak baskınıyla yakalandı
11:01 Antalya demre'de 40 yıl sonra muz üretildi
11:01 Antalya poyd başkanı atmaca 2020 ile ilgili rezervasyon akışları çok iyi
11:01 Mersin kalaycı ustası, yetiştirecek çırak bulamıyor
11:01 Nurettin dede, vatan sevgisini anlatırken duygulandı
11:01 Erbaş, harekatın başarısı için fetih suresi'ni okudu
11.10.2019 11:02:57