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Ağrı-Van kara yolu geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Ağrı-Van kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

01.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:10
Ağrı- kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Kentten Van'a ulaşımın sağlandığı ile ilçelerindeki kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Çok sayıda aracın ilerleyemediği kara yolunda, jandarma ve polis trafik ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.
Ahmedi Hani Havalimanı Kavşağı'nda çok sayıda tırın bekletilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri de tır sürücülerine yiyecek yardımında bulundu.
Tır sürücüsü Fuat Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi sonrası yolların kapandığını ve tedbir amaçlı geçişlere izin verilmediğini belirtti.
Ağrı-Van kara yolu geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Hamur, Tutak, Ağrı, Van, Güncel

Kaynak: AA


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