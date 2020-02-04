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Ağrı-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi

Ağrı-Van kara yolunda 5 farklı noktada meydana gelen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

04.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:16
Ağrı- kara yolunda 5 farklı noktada meydana gelen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.
Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı ve ilçeleri arasındaki 5 ayrı noktada çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve Karayolları 123. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ile iş makineleri sevk edildi.
Ekipler, 4 kamyon, greyder ve iş makineleriyle çığı temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Ağrı-Van kara yolunda, hazır bekleyen 2 ekip, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.
Tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 3 metreye kadar düştüğü bölgede, trafik polisleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Ağrı-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi

Tutak, Hamur, Ağrı, Van, Güncel

Kaynak: AA


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