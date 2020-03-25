Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ağrı ve Erzincan'da sağlık çalışanlarına tatlı ve çiçek sürprizi - Haberler

Ağrı ve Erzincan'da sağlık çalışanlarına tatlı ve çiçek sürprizi

Ağrı ve Erzincan'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için tatlı ve çiçek ikram etti.

25.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:40
Ağrı ve Erzincan'da sağlık çalışanlarına tatlı ve çiçek sürprizi
Ağrı ve Erzincan 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için tatlı ve çiçek ikram etti.
Ağrı'da tatlı imalatı yapan Serdar Günay, Kovid-19 ile mücadelede zaman kavramı gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarına moral olması için hazırladığı tatlıları, Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürerek personele dağıttı.
Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının bu zor günlerde gece gündüz çalıştığını söyledi.
Tatlı ikramıyla bir nebze de olsa sağlıkçıların yanında olduklarını hissettirmek istediklerini ifade eden Günay, "Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarımız, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bizler de hem ağız tadı olması hem de çalışma motivasyonlarına bir nebze de olsa katkı sunmak için hastane başhekimi ile görüşerek 450 sağlık çalışanımıza 10 tepsi tatlı ikram ettik. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.
Erzincan
Erzincan'da da çiçekçilik yapan Volkan Karakaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline birer buket hediye ederek Kovid-19 ile mücadeledeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Gecesini gündüzüne katarak ülke menfaati için çalışan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ifade etmek ve destek olmak istediğini söyleyen Karakaş, "Bütün dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini hissettiriyor. Bu hastalıkla mücadelede sağlık çalışanlarımız, yorgunluklarına aldırış etmeden çalışıyorlar. Bu çalışmalara bizler de kayıtsız kalamazdık. Sağlık çalışanlarına yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çiçek taktim ettik." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Erzincan, Ağrı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya’da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: Gaziosmanpaşa'da kaçırılan şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber 12:54: Afyonkarahisar Belediyesinden koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara destek için video - Haber 12:54: Hatay'da caddeler boş kaldı - Haber 12:54: Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi başladı - Haber 12:54: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alt yapı ve dezenfeksiyon işlemi sürüyor - Haber 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler