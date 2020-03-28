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Ağrı ve Tunceli'de "İl Pandemi Kurulu Toplantısı" yapıldı

Ağrı ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il pandemi kurulları toplandı.

28.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:02
Ağrı ve Tunceli'de
Ağrı ve Tunceli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il pandemi kurulları toplandı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda salgın tedbirleri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen ve hayata geçirilecek çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda şehirler arası otobüs seyahatleri Valilik iznine bağlanarak kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilmesi ve tüm işletmelere tebliğ edilmesi kararlaştırıldı.
Şehir içi minibüslerin yolcu kapasitesinin azaltılarak oturma düzeninin seyrekleştirilmesi kararının alındığı toplantıda, hafta içi ve hafta sonlarında piknik, mesire ve ören yerlerinde piknik yapmak yasaklandı.
Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla il ve ilçe girişlerinde emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli şekilde araç kontrollerini yaparak, il genelinde zaruri haller dışında vatandaşların evlerinden çıkmamaları hususunda uyarılması kararı alındı.
Kurulda ayrıca 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların il genelinde takibinin sıkı şekilde yapılması istendi.
Toplantıya 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Sağlık Müdürü Ufuk Kurnaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Şafi Erim, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necati Oruk ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı katıldı.
Tunceli
Tunceli'de de Vali Tuncay Sonel başkanlığında düzenlenen "İl Pandemi Kurulu Toplantısı"nda Kovid-19 salgınına karşı bir dizi karar alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda koronavirüs tedbirleri gereği kurulan İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri üzerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar neticesinde il merkezi ve 7 İlçesinde çalışan tüm kamu görevlilerinin il dışına gidip gelmelerine 30 Nisan'a kadar müsaade edilmeyecek.
Pertek ve Çemişgezek'ten feribotla Elazığ'a geçişlere 30 Nisan'a kadar kısıtlama getirilerek seferler günde ikiye düşürülecek, seferlerden gıda ve ihtiyaç tedarikçileri, kargo şirketleri, ambulans gibi acil durumda olanlar faydalanacak. Ayrıca, hasta nakli gibi çok acil durumlar için de bir feribot bölgede hazır bekletilecek.
Toplantıda tekstil fabrikalarında sosyal mesafeyi korumak şartıyla maske üretiminde çalışan işçiler dışında diğer çalışanların 30 Nisan'a kadar izinli sayılması, il genelinde özel ve kamu inşaatlarında çalışacak olanların kente gelme ihtimaline karşı bu çalışmaların 30 Nisan'a kadar durdurulması kararlaştırıldı.
Kente düzenlenecek tüm turizm turlarının 30 Nisan'a kadar durdurulması kararının verildiği kurulda, il merkezi ile ilçeler arasında toplu taşıma araçlarının seferleri de 30 Nisan'a kadar durduruldu.
Ayrıca, kent merkezi ve ilçelere giriş yapanların kontrol noktalarında görevlilerce sağlık taramasından geçirildikten sonra iletişim numaraları ile adres bilgilerinin kayıt altına alınmasına karar verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Tunceli, Ağrı, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Ağrı ve Tunceli'de 'İl Pandemi Kurulu Toplantısı' yapıldı - Haberler

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