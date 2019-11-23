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Ağrı'ya dev yatırım: Bakan Soylu da oradaydı

Ağrı'da Valilik tarafından hayata geçirilen Tekstil Kent Proje alanında ünlü bir spor giyim markası için yapılan ve 11 bin kişinin çalışacağı fabrikanın açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı.

23.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:20Ağrı'ya dev yatırım: Bakan Soylu da oradaydı
'da Valilik tarafından hayata geçirilen Tekstil Kent Proje alanında ünlü bir giyim markası için yapılan ve 11 bin kişinin çalışacağı fabrikanın açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı.
İki yıl önce Ağrı Valiliğince hayata geçirilen Tekstil Kent Proje alanındaki fabrikaların tamamlanması ile birlikte 20 bin kişi iş imkanı bulacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirilen açılış ve temel atma töreninde konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Tekstil Kent Proje alanında yapımı devam eden fabrikaların tamamlanması ile birlikte, toplam 20 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.
Elban, "Ağrı'da göreve başladığımız zaman en önemli sorun işsizlik sorunuydu. Biz bu sorunu çözmek için çalışma yaptığımız zaman, burada çabuk üretime geçebilecek ve fazla insana iş imkanı sağlayacak bir sektör üzerinde çalışmamız gerektiği sonucu ortaya çıktı. 2017 yılı eylül ayından itibaren bu projemize başladık. İl özel idaresi imkanlarımızla bu projeyi hayata geçirmeye çalıştık. Bu çalışmalarımız tamamlandığında toplam da 2o bin kişiye iş imkanı sağlanmış olacak" dedi.
Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de yaptığı konuşmasında geçmişte bölge insanının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, bugün bu sıkıntıların Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan liderliğinde aşıldığını belirtti. Çelebi, bölgede yapılan yatırımların son zamanlarda sağlanan huzur ve güven ortamına bağlı olduğuna dikkat çekerek, terör örgütünün sonunun geldiğini ifade etti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise konuşmasında bölgedeki huzur ve güven ortamının süreceğini belirterek, terör örgütünün Kürt çocuklarının kanı üzerinde hareket ettiğini söyledi. Sayan, Ağrı'da önemli bir istihdam kaynağı olması beklenen Tekstil Kent Projesi'ni hayata geçirdiği için Vali Süleyman Elban'a teşekkür etti. Sayan, Bakan Soylu'dan Vali Elban'ın Ağrı'daki görev süresinin uzatılmasını istedi.
Açılışa Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(Ramazan Demir/İHA)

Süleyman Soylu, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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