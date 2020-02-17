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Ağrı yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetişti

Yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetiştiAĞRI'da, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dönerdere köyünde mahsur kalan Mülazım Gönültaş (80), paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

17.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:58
Yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetişti
AĞRI'da, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dönerdere köyünde mahsur kalan Mülazım Gönültaş (80), paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan merkeze bağlı Dönerdere köyünde oturan Mülazım Gönültaş için yakınları kafa travması şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan sağlık ekipleri merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu ulaşıma kapalı olan köye gitmek üzere paletli ambulansla yola çıktı. Kar ve tipi nedeniyle hastaya güçlükle ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gönültaş'ı Devlet Hastanesi'ne getirdi. Mülazım Gönültaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ağrı yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetişti

Ağrı, Güncel

Kaynak: DHA


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