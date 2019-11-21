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Ağrılı 100 öğrenci ara tatili pedal çevirerek değerlendirdi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci, cadde ve sokaklarda bisikletleriyle pedal çevirerek tatilin keyfini çıkardı.

21.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:24Ağrılı 100 öğrenci ara tatili pedal çevirerek değerlendirdi
'nın ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci, cadde ve sokaklarda bisikletleriyle pedal çevirerek tatilin keyfini çıkardı.
Diyadin'de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ara tatil dolayısıyla öğrencilerin stres atması amacıyla yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla bisiklet turu etkinliği düzenlendi.
Trafik polislerinin eşliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden bisikletleriyle tura başlayan öğrenciler, cadde ve sokaklarda pedal çevirerek gezintiye çıktı.
Vatandaşların da ilgi gösterdiği öğrencilerin ilçedeki 5 kilometrelik turu, başladıkları alanda tamamlandı.
Tura katılan öğrencilerden Recep Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara tatili çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, tatilde hem ders çalıştıklarını hem de bisiklet sürüp eğlendiklerini söyledi.
Rabia Turan ise bisikletle ilçeyi gezmenin keyifli olduğunu dile getirerek, "Bisiklet turunda hem eğlendik hem yaptık. Bu etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Ara tatil çok iyi geçiyor. Ailelerimizle vakit geçirip, aynı zamanda ders çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de bir süre öğrencilerle bisiklet sürdü.

Diyadin, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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