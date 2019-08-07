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Ağrılı Başarılı Golf Sporculardan Tekin'e Ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ankara'da düzenlenen Yerel Yıldızlar Turu müsabakalarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

07.08.2019 16:32 Ağrılı Başarılı Golf Sporculardan Tekin'e Ziyaret
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ankara'da düzenlenen Yerel Yıldızlar Turu müsabakalarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından 23-24 Temmuz 2019 tarihinde Ankara'da düzenlenen Yerel Yıldızlar Turu müsabakasında birinci olan Muhammed Enes Çelik,ikinci olan Kevser Çetin ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Hanifi Karaoğlan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Tekin, bir süre sporcularla sohbet etti. Ziyarette, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Hanifi Karaoğlan, Tekin'e golf sopası hediye etti.

Ziyaretten dolayı Karaoğlan'a ve sporculara teşekkür eden Tekin, sporculara 7-8 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi. - AĞRI

Ankara, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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