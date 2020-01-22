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Ağrılı Boksör Ferhat İncekaya gümüş madalya ile döndü

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ağrılı boksör Ferhat İncekaya, Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda, 69 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

22.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:54Ağrılı Boksör Ferhat İncekaya gümüş madalya ile döndü
Valiliği Gençlik ve İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ağrılı boksör Ferhat İncekaya, Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda, 69 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Boks Federasyonu 2020 Yılı faaliyet programında yer alan "Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası" 8-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Erzurum Spor Salonunda düzenlendi.

Ağrı'yı temsilen şampiyonaya katılan Ağrılı Boksör Ferhat İncekaya 69 kilo mücadelesinde, Türkiye 2'ncisi olarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Boks Antrenörü Volkan Sarı ve sporcu Ferhat İncekaya kazandığı ikincilik madalyası ile birlikte, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret etti.

İl Müdürü Demir, Ağrı'yı Erzurum'da yapılan Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda temsil ederek gümüş madalya kazanan Sporcuyu tebrik etti. Gerçekleşen ziyarette elde edilen başarıdan dolayı sporcuyu ve antrenörünü tebrik eden İl Müdürü Demir, "Boks branşında madalya kazanmamız önemli bir başarıdır. Bu başarı çıtasını yükseltmek için tüm ekibimiz ile birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Ağrı ilimize daha güzel başarılar getireceğiz" dedi. - AĞRI

Genç, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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