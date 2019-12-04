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Ağrılı çocuklar, "empati parkuru"nda görme engellileri anlamaya çalıştı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde ilkokul öğrencileri, "Engelleri Aşıyoruz Projesi" kapsamında kurulan "empati parkuru"ndan geçerek görme engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimledi.

04.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:42Ağrılı çocuklar,
'nın Doğubayazıt İlçesinde ilkokul öğrencileri, "Engelleri Aşıyoruz Projesi" kapsamında kurulan "empati parkuru"ndan geçerek görme engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında, Cemile Yassuboğa İlkokulunun konferans salonunda engelli parkuru oluşturuldu.
Gözlerine siyah bant takan öğrenciler, çeşitli engellerin bulunduğu parkurdan beyaz bastonla geçmeye çalıştı.

Öğrencilerden bir çoğunun yürümekte güçlük çektiği parkuru, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Şahin ve bazı öğretmenler de denedi.

Servet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği ilçe genelinde hayata geçirdikleri "Engelleri Aşıyoruz" projesi kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin, görme engelliler ile aralarında bağ kurabilmesi amacıyla kurulan parkura, "empati parkuru" ismini verdiklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"İlkini Cemile Yassuboğa İlkokulunda gerçekleştirdiğimiz etkinlik, gerçekten çok verimli geçti. Gözlerine siyah bant takan ve beyaz bastonla parkuru geçmeye çalışan öğrenciler oldukça zorlandı. Hemen hemen hepsi de arkadaşlarının sözlü yardımıyla yönlerini bulup parkurdaki engelleri aşabildi. Benim de parkuru deneme fırsatım oldu. Gözlerim kapalı olduğu için her taraf karanlıktı. İnanın çok büyük bir korku yaşadım. Öğrencilerimiz de o korkuyu yaşadı. Hepimiz, çok kısa bir süre de olsa kendimizi görme engellilerin yerine koyduk. Onlar gibi düşünüp, hareket etmeye çalıştık."

Servet Şahin, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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