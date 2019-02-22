Ağrılı Çocuklar Okuma Yazmaya Başlamadan Önce Kod Yazmayı Öğrenecek

Kaynak: İHA

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Artık bu ilin çocukları okuma yazmaya başlamadan önce ya da onunla kod yazmayı öğrenecek" dedi.Ağrı Valisi Süleyman Elban, "KodlaAğrı" projesi kapsamında okul öncesi öğretmenleriyle bir araya geldi. Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen eğitim programına Vali Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, şube müdürleri ve okul öncesi öğretmenleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Elban, "Artık bu ilin çocukları okuma yazmaya başlamadan önce ya da onunla kod yazmayı öğrenecek. Böylece batıdaki birçok gelişmiş toplumdan çok daha önde olacağız. Çünkü bu sadece il veya ülke olarak bizim hayalimiz değil, Avrupa ve Amerika'daki birçok gelişmiş ülkenin de en küçük yaştan itibaren tüm çocuklarını ve gençliğini kodlama ile ilgili okur yazar yapma hedefi var. İl genelinde anaokullarında eğitim gören tüm çocukları kodlama ile ilgili okuryazarlık seferberliğine dahil edilmiştir. 1 Kasım 2017 tarihinde ilimizde kodlama eğitimine başlamıştık. Bu tarihten bu yana 53 bin öğrencimiz bu kervana katıldı. Zannediyorum 3 binin üzerinde ana sınıfında eğitim alan öğrencimizin de bu kervana katıldıktan sonra bu sayı 56 binin üzerine çıkacak. Hem il merkezinde hem de ilçelerde İl Özel İdaresince bilgisayar ve robotik malzemeler aldık. Zannediyorum kısa süre içerisinde bu eğitimle buluşan ana sınıfı hariç birinci sınıftan 12. sınıfa kadar bu sayının daha fazla artacağını düşünüyorum. Kodlama eğitiminin kalite ve çeşitliliğini artırmak için çaba sarf ediyoruz. Nisan, mayıs aylarında bu konularda uzman kişiler Ağrı'ya gelecektir. Kodlama eğitimi alan öğrenciler önemi şirketlerde çalışabilecektir" dedi.Vali Elban, sözlerine şöyle devam etti:"Zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerin tamamının kodlama öğrenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Ağrılı çocukların yazılım ve kodlama alanında çalışanların büyük bir çoğunluğunu oluşturmasını istiyoruz. Şu anda bizim bulunduğumuz sayı Türkiye'de İstanbul dahil bizim dışımızda kalan 80 ilin tamamında ilkokuldan, üniversitesine, devlet okulundan özel okuluna kadar eğitim alan tüm öğrenci sayısından 2 katından daha fazlayız. Tek başımıza il olarak. Bu yıl hedefimiz 50 bindi biz bu hedefimizi geçtik. Muhtemelen yüzde 50'yi de geçeceğiz. 165 bin civarında zorunlu eğitim kapsamında öğrencimiz var. Büyük ihtimalle bunu geçeceğiz. Bugünden gelecek için bir hedef daha koyalım. 2019-2020 eğitim yılı sonu itibariyle artık bizim zorunlu eğitim kapsamındaki 165 bin öğrencimizin tamamı bu eğitimle buluşmalı diye düşünüyorum. Hedefi de öyle görüyoruz."Vali Elban'ın konuşmasının ardından bilişim teknolojileri öğretmenleri Fatih Türkmen ve Nurşen Sarı tarafından okul öncesi öğretmenlere yönelik kodlama ve robotik eğitim verildi. - AĞRI