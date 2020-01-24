Haberler » Güncel » Ağrılı çocukların kömür torbalarıyla kayak eğlencesi - Haber

Ağrılı çocukların kömür torbalarıyla kayak eğlencesi

Ağrı'da çocuklar, yarıyıl tatilinde kar yağışının ardından kızak pistine çevirdikleri yüksek tepelerden kömür torbalarıyla kayarak eğleniyor.

24.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:54Ağrılı çocukların kömür torbalarıyla kayak eğlencesi
'da çocuklar, yarıyıl tatilinde kar yağışının ardından kızak pistine çevirdikleri yüksek tepelerden kömür torbalarıyla kayarak eğleniyor.
Dondurucu soğukların yaşandığı ilçesinde kırsalda bir araya gelen çocuklar, çetin kışı eğlenceye dönüştürerek güzel vakit geçiriyor.
Soğuk havaya aldırış etmeden çıktıkları yüksek tepelerden kömür torbalarıyla gönüllerince kayan çocukların bu hali, renkli görüntüler oluşturdu.
Çocuklardan Emrah Taştan, yarıyıl tatilini yüksek tepelerden kızak kayarak geçirdiklerini söyledi.
Havaların çok soğuk olduğunu aktaran Taştan, şunları kaydetti:
"Hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyi buluyor. Tatilde arkadaşlarımızla güzel zaman geçirmek için yüksek tepelere çıkıp kayak yapıyoruz. Üzerinde kayabileceğimiz ne bulursak getiriyoruz. Kömür torbası, bazen de leğenle kayıyoruz."

Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:53  Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
10:52  Ödemiş'te kadın girişimcinin mantar başarısı
10:52  Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava
10:52  Meksika'da suç mağdurlarından protesto
10:46  Fransa 'Türkiye'ye ilgi duyduğu için' vatandaşlık vermeyi reddetti
24.01.2020 10:56:18