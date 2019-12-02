Ağrılı dağcılardan 'Sarıkamış' provası

AĞRI Dağcılık İl Temsilciliği üyeleri, ocak ayında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına düzenlenecek yürüyüşün provasını Koçbaşı Tepesi'ne tırmanarak yaptı. Kar yağışı altındaki tırmanışa 43 dağcı katıldı.

Kent merkezinden otobüslerle Koçbaşı Tepesi'nin eteğine kadar giden, 15'i kadın toplam 43 dağcı, saat 09.00'da Ağrı Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan rehberliğinde tırmanışa geçti. Kar yağışı ve yoğun sis altında, deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki dağa 4 saatte tırmanan dağcılar, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Dağcılar, daha sonra aynı güzergahtan inişe geçti. Tırmanışın, ocak ayında Sarıkamış şehitleri anısına yapılacak yürüyüşe hazırlık olduğunu belirten Servet Arslan, "Düzenlediğimiz faaliyete Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin Eczacılık Bölümü öğrencileri katıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı gerçekleştirdik. Zaman zaman kar yağışı ve sis tırmanışa katılanlar için tecrübe oldu. Bu tırmanışa katılanlar Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına yapılacak tırmanışa katılacak" dedi.