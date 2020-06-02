Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden, Ağrı'nın yetiştirdiği duayen siyasetçilerden, Refah Partisi Kurucu üyesi ve ilk Genel Başkanı Ahmet Tekdal, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı
02.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:12
Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden, Ağrı'nın yetiştirdiği duayen siyasetçilerden, Refah Partisi Kurucu üyesi ve ilk Genel Başkanı Ahmet Tekdal, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Tekdal için Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ahmet Tekdal'ın çocukları Ömer ve Baha Tekdal ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ahmet Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde merhum Ahmet Tekdal'ın oğulları Ömer ve Baha Tekdal'a da başsağlığı ve sabır dileyen Milletvekili Ekrem Çelebi, merhum Tekdal'ın Ağrı'nın yetiştirdiği değerli bir siyaset adamı olduğunu söyledi. Hakk'ın rahmetine kavuşan Tekdal'ın ülkesi ve davası için hayırlı hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Çelebi, "Ahmet Tekdal hocamız, Ağrı'mızın bağrından kopmuş çok değerli bir şahsiyet ve siyasetçiydi. Siyasetteki güzel duruşuyla, kendine has yeriyle, mütevazi, ağırbaşlı ve nezaketli tavırlarıyla pek çok siyaset insanına, genç nesle örnek teşkil etmiş bir dava adamıydı. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Duayen hocamızı ebediyete, Rahmet-i Rahman'a uğurladık. Mekanı cennet, makamı ali olsun" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Tekdal, Ekrem Çelebi, Milletvekili, Ağrı, Güncel, Haber

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