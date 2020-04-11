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Ağrılı esnaftan küçük kızıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

Ağrılı esnaf Mehmet Karhan, küçük kızı Zeynep ile Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin 550 lira bağış yaptı.

11.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:01
Ağrılı esnaf Mehmet Karhan, küçük kızı Zeynep ile Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin 550 lira bağış yaptı.
Fırat Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Karhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 4 aylık kazancı olan 10 bin lira ile bağış yaparak destek verdi.
Babasının bağış yaptığını öğrenen 5. sınıf öğrencisi Zeynep Karhan da, 3 aylık okul servis parası olan 550 lirayla kampanyaya destek oldu.
Baba Karhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Kampanyanın ülkedeki durumu iyi olmayan insanlar için gerekli olduğunu ifade eden Karhan, şöyle konuştu:
"Aslında bizim de bu devlete bir borcumuz var. Devlet bu kampanyayı başlattı ve buna destek vermek de bizim borcumuzdur. Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlatınca sevindim ve gururlandım. Keşke daha fazla destek olabilseydik. Elimde olan imkanlarla 4 aylık kazancımı bağışladım. Bağış yaptığımı gören kızım Zeynep de 'Baba bu ne?' dedi ben de 'Bağış yaptım.' dedim. Kızım da bana 'Baba sen benim 3 aylık okul servis ücretim ve harçlığımı vereceksin.' dedi ve bu parayı kampanyaya bağışladı. Ben 10 bin, kızım da 550 lira ile kampanyaya bağışta bulundu. Ağrı halkına da destek vermemiz lazım, burada da ihtiyacı olanlar var." Ağrılı esnaftan küçük kızıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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