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Ağrılı gençler sosyal teması azaltmak için "Evde Kal Bir Hayatta Sen Ver" projesi başlattı

Ağrı'da gönüllü gençler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ev ortamının sıkıcı olmadığını ortaya koymak ve sosyal teması azaltmak amacıyla "Evde Kal Bir Hayatta Sen Ver" projesini başlattı.

05.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:16
Ağrılı gençler sosyal teması azaltmak için
Ağrı 'da gönüllü gençler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ev ortamının sıkıcı olmadığını ortaya koymak ve sosyal teması azaltmak amacıyla "Evde Kal Bir Hayatta Sen Ver" projesini başlattı.
Doğubayazıt ilçesinde Gençlik Merkezi çalışanları ile gönüllü gençler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye " çağrısına destek vermek için hayata geçirdikleri proje kapsamında, merkeze ait alanı ağaçlandırdı.
Daha sonra evlerinin bahçesine fidan diken gençlere, bazı aileler de saksılarda süs bitkisi yetiştirerek destek verdi.
Kısa sürede ilçe geneline yayılan projeyle, Kovid-19'la mücadelede evde kalarak sosyal temasın en aza indirilmesi hedefleniyor.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin Kovid-19'la mücadelede yaptığı "Evde Kal Türkiye" çağrısına katkıda bulunmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sosyal izolasyona uyulması durumunda dünya geneline yayılan Kovid-19'u yenebileceklerini belirten Konyar, "Bu açıdan baktığımızda, devletimizin yaptığı 'Evde kalarak temastan kaçının ve sosyal izolasyonu sağlayın.' çağrısı çok önemli. Biz de bu çağrı üzerine harekete geçerek, evde kalmanın o kadar da sıkıcı bir durum olmadığını göstermek istedik. İlçe geneline yaydığımız bu projeyle, herkes evinin önünü ağaçlandırarak veya evinde saksılarda süs bitkisi yetiştirme fırsatı buldu. Evde kalmak sıkıcı bir şey değil. Yeter ki kendimize çeşitli aktiviteler bulalım." ifadelerini kullandı.
Konyar, proje kapsamında dikilen her fidanın, Kovid-19 tehdidi ortadan kalktıktan sonra hatıra olarak kalacağını ve yapılan mücadelenin gelecek nesillere örnek olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Türkiye, Ağrı, Güncel
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