Ağrılı gönüllü gençlerin 'mini konseri' sağlık çalışanları ve vatandaşlara moral oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla bir araya gelen gönüllü gençler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde kalan vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına moral olmak amacıyla konser verdi.

16.05.2020 03:09 | Son Güncelleme: 16.05.2020 03:11
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla bir araya gelen gönüllü gençler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde kalan vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına moral olmak amacıyla konser verdi.
Doğubayazıt'ta Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, hafta dolayısıyla farklı bir projeyi hayata geçirdi.
Kovid-19'la mücadeleyi aralıksız sürdüren sağlık çalışanlarına moral vermek için harekete geçen gönüllü gençler, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi bahçesinde program düzenledi.
Hastanede Kovid-19 hastalarının tedavisiyle görevli sağlık çalışanlarını bahçeye çağıran gençler, programa İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı.
Sağlık çalışanlarına gitar eşliğinde şarkılar söyleyen gençler, daha sonra Kovid-19 sürecinde 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar için caddelerde davul ve zurna eşliğinde sosyal mesafe kuralına uyarak halay çekti.
Sesleri duyarak evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da gençlere alkışlarla destek verdi.
Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle etkinliklerin bu yıl meydanlarda yapılamayacağını belirtti.
Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere vatandaşların evlerinde kalarak uyduklarını anlatan Konyar, şunları kaydetti:
"Bu yıl alınan tedbirler dolayısıyla etkinlikler meydanlarda değil dijital ortamlarda yapılacak. Ayrıca tüm yurtta 'evde kal' çağrıları devam ediyor. Vatandaşlarımızın bir çoğu tedbirlere uyuyor ve evinde kalıyor. Biz de gençlerimizle kutlamaları onların ayağına getirme kararı aldık. Davul ve zurnalı, yöresel ezgiler eşliğinde caddelerde mini konser verdik. Vatandaşlarımızın gönlünde bir nebze de olsa taht kurmayı başardık. Herkes balkonlardan bize eşlik etti. Ayrıca sağlık çalışanlarımıza bu zorlu süreçte moral vermek için hastane bahçesinde konser verdik." Ağrılı gönüllü gençlerin ’mini konseri’ sağlık çalışanları ve vatandaşlara moral oldu

Kaynak: AA

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