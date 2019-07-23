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Ağrılı haltercilerden Budak'a ziyaret

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları kabul etti.

23.07.2019 13:44 Ağrılı haltercilerden Budak'a ziyaret
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları kabul etti.
Budak, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Halter Federasyonu tarafından 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 109 kiloda Türkiye ikincisi Arif Koç, 61 kiloda Türkiye üçüncüsü Emrah Çalışkan, 96 kiloda Türkiye dördüncülüğünü elde eden Ahmet Kösedağ ve antrenörleri Muhlis Akbaş'ı makamında ağırladı.
Ziyarette sporcular ile antrenörlerini tebrik eden Budak, "Sporcularımız gittikleri şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Türkiye, Ağrı, Spor

Kaynak: AA

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