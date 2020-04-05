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Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor

Ağrı Valiliğince hayata geçirilen ve çoğunluğu kadın çalışanlardan oluşan Tekstilkent'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bölgenin ihtiyacını karşılamak için maske üretiliyor.

05.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:28

Ağrı Valiliğince hayata geçirilen ve çoğunluğu kadın çalışanlardan oluşan Tekstilkent 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bölgenin ihtiyacını karşılamak için maske üretiliyor.

Valilik tarafından 2018 yılında İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temeli atıldıktan kısa süre sonra üretime geçen ve 3 yılda 20 bin kişiye istihdam sağlaması amaçlanan 4 etaplı Tekstilkent'te maske imalatına başlandı.

Türkiye'nin önde gelen giyim firmalarının üretim merkezinin olduğu Tekstilkent'te tamamına yakını kadın çalışanlardan oluşan 300 kişi, Control Tekstil'de dünyada ve ülkede baş gösteren koronavirüs salgınına karşı bölgenin ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimine geçti.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı tesiste sosyal mesafeye dikkat ederek beyaz önlük giyip maske ve eldiven takan işçiler, başta Ağrı olmak üzere bölgenin maske ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai yapıyor.

Maskeler Ağrı halkına ücretsiz dağıtılacak

Firma yetkililerinden Servet Uzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Süleyman Elban'ın katkılarıyla maske üretimine başladıklarını söyledi.

Günde ortalama 200 bin maskeyi 300 personelle ürettiklerini ve ihtiyaç halinde üretimi arttıracak kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Uzak, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz maskeler Ağrı başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına ve kurumlarımıza gönderiyoruz. Ağrı halkına ücretsiz maske dağıtımı kararı aldık. Burası yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan bir tesis. Yüzde 80'i kadınlardan oluşan 300 kişilik personel kadromuz var. Tekstilkent kurulmadan önce evlerinde olan kadınlar, şimdi maske üreterek Türkiye'ye katkıda bulunuyorlar. Haftada 1 milyon maske üretiyoruz. İcap ettiğinde daha fazla maske üretmeyi hedefliyoruz. Ağrı'da maske sıkıntısı olmayacak inşallah. Şu an makinelerimizi bekliyoruz, yeni makineler geldiğinde maskelerin dışında tulum ve bone üretmeyi planlıyoruz."

"Korkup kaçmak yerine kalıp destek olup üretmeye çalışıyoruz"

Maske üreten kadınlardan Hacer Tendürek de koronavirüse karşı ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ve maske üretip topluma yardımcı olmak istediklerini anlattı.

Tekstilkent kurulmadan önce ev hanımı olduğunu ve 1,5 yıl önce iş sahibi olup çalışmaya başladığını belirten Tendürek, şunları kaydetti:

"Tamamıyla bizi ayakta tutan bir firma. Burada bize her türlü yardımcı oluyorlar. Bu zorlu savaşta korkup kaçmak yerine kalıp destek olup üretmeye çalışıyoruz. Sahipleri burayı kapatıp bizi mağdur etmek yerine ayakta durup bizim de onlara destek olmamızı sağladılar. Kadınlar her zaman güçlü olduğu için bu konuda da birbirlerine desteklerini eksik etmiyorlar. Maske üretiminde de el ele, sırt sırta verdik. Tamamıyla yükü omzumuza aldık. Hep beraber maske üretimine devam ediyoruz."

Tendürek, kadınlar olarak Türkiye'yenin her türlü maske ihtiyacını karşılamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ağrılı kadınlar Tekstilkent’te maske üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Tekstilkent, Koronavirüs, Ağrı, Güncel

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Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor
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