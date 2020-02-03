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Ağrılı Kayakçılar Bitlis'ten 8 madalya ile döndü

Ağrılı kayakçılar Bitlis'te düzenlenen "Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmasına damga vurduBitlis'te, Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) 2020 faaliyet programında yer alan "Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması" yapıldı.

03.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:33Ağrılı Kayakçılar Bitlis'ten 8 madalya ile döndü
Ağrılı kayakçılar 'te düzenlenen "Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmasına damga vurdu

Bitlis'te, Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) 2020 faaliyet programında yer alan "Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması" yapıldı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesindeki tarihi El-Aman Hanı Mevkisi'nde düzenlenen yarışmaya, 20 ilden 250 sporcu katıldı.

Sporcular, soğuk havaya rağmen dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmalara Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Erhan Dursun ve Akif Demirkaya yönetiminde Ağrı'yı temsil eden kayakçılar piste göz kamaştırdı. Ağrı'lı sporcular; 3 altın,3 gümüş 2 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı.

Ağrı'lı sporcuların elde ettikleri dereceler şöyle; Büyük Bayanlarda Seher Kaçmaz birinci, Zozan Malkoç ikinci, Genç Bayanlarda Fatma Yavuz birinci, U-20 Bayanlarda Fatma Koçer ikinci, Yıldız Bayanlarda Rojda Yılmaz üçüncü, Genç Erkeklerde Mehmet Türün birinci, Yıldız Erkeklerde Cumali Doğan ikinci, Ömer Uğur üçüncü oldu - AĞRI

Türkiye Kayak Federasyonu, Bitlis, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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