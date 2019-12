Ağrılı kız çocukları başarılarını İshak Paşa Sarayı'nı gezerek taçlandırdı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında derece elde eden Ortadirek Köyü Ortaokulu Kız Voleybol Takımı tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi.Doğubayazıt Gençlik Merkezi kırsalda yaşayan başarılı kız öğrencilerin, akranlarına örnek olması ve kız çocuklarının hayatın her alanında başarılı olabileceğine dikkati çekmek amacıyla "Köy Kızlarımıza Spor Umut Oldu" Projesini hayata geçirdi.Proje kapsamında, Doğubeyazıt ilçesinde bir süre önce düzenlenen voleybol turnuvasında üçüncü olan Ortadirek Köyü Ortaokulu Kız Voleybol Takımı, köydeki evlerinden alınarak, öğretmenleri ve Gençlik Merkezi liderlerinin eşliğinde tarihi İshak Paşa Sarayı'na götürüldü.Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız çocuklarının hayatın her alanında başarılı olabileceğine dikkati çekmek amacıyla söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.Başarılı kız öğrencilerini çeşitli gezilerle ödüllendirdiklerini ifade eden ve şimdiye kadar herhangi bir sosyal ve sportif faaliyete katılmamış akranları üzerinde farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Lordoğlu, şöyle devam etti:"Bütün öğrencilerimizi önemsiyoruz ama kızlarımız daha önemli. Çünkü onların her biri hayatı şekillendirecek, hayata ışık tutacak geleceğin güzel anneleri. Bundan 10 yıl önce kız çocukları köyünden dışarı çıkamazdı. Okullarına gidemezlerdi. Çoğu aile kız çocuklarına okuma imkanı sağlamıyordu. Ama şimdi öyle değil. Kız çocuklarımız artık hayatın her alanında başarılı olabileceklerini kanıtlayarak akranlarına örnek oluyorlar. "Lordoğlu, İshak Paşa Sarayı'na getirilen öğrencilerin ilçede düzenlenen voleybol turnuvasında derece yapmış, hayata güzel bakan kız çocukları olduğunu belirterek, öğrencilerin sportif başarıların yanı sıra sosyal alanda da var olduklarını ispatladıklarını dile getirdi."İshak Paşa Sarayı'nı da ilk defa görüyorum"Öğrencilerden Rabia Kaya da geziden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Voleyboldaki başarımızla kız çocuklarının başarılı olabileceğini, hatta zirveye ulaşabileceğini göstermiş olduk. İshak Paşa Sarayı'nı da ilk defa görüyorum. Burada kendi kültürümü ve tarihimi keşfettiğim için mutlu ve huzurluyum." dedi.