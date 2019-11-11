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Ağrılı öğrenciler lösemililer için yardım kampanyası başlattı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, öğrencilerin önerisiyle lösemililere destek olmak için "Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İncileri" isimli kampanya başlatıldı.

11.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:26Ağrılı öğrenciler lösemililer için yardım kampanyası başlattı
'nın ilçesinde, öğrencilerin önerisiyle lösemililere destek olmak için "Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İncileri" isimli kampanya başlatıldı.
Cengiz Topel İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrenciler, rehber öğretmeni Muhammet Bedir öncülüğünde "LÖSEV İncileri" isimli yardım kampanyası projesi hazırladı.
Kampanya kapsamında okullarında kermes düzenleyen öğrenciler, 3 gün sürecek kermesten elde edilecek gelir ile lösemi hastalarına destek olacak.
Kermesi ziyaret eden Patnos Kaymakamı Enver Özderin, burada yaptığı açıklamada, kermese, destek vermek için katıldıklarını söyledi.
Kampanyanın çok anlamlı olduğunu belirten Özderin, "Bu proje kapsamında yapılan kermeste elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacak. Tüm öğrenci ve öğretmenlere bu anlamlı projelerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.
Okulun rehber öğretmeni Muhammet Bedir de öğrencilerden gelen öneriler doğrultusunda böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Öğrencilerin yardımlaşma duygusu içinde hareket ettiğini belirten Bedir, "Çocuklar, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve okulumuzda farkındalık yaratarak lösemi hastalığının önemine dikkati çekmek istedi." dedi.
Bedir, öğrencilerin büyük özveri ile kampanyayı düzenlediğini ifade ederek, "Projeyi öğrenciler yürüttü ve 3 gün sürecek. Öğrencilerimiz, lösemili kardeşleri için tüm yürekleriyle mücadele ediyor. Bunun için kermes düzenleyerek bağışları topluyoruz." diye konuştu.

Patnos, LÖSEV, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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