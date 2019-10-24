Haberler » Güncel » Ağrılı öğrencilerden ay yıldızlı koreografi

Ağrılı öğrencilerden ay yıldızlı koreografi

Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya gelen Ağrı Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturarak asker selamı verdi.

24.10.2019 11:54Ağrılı öğrencilerden ay yıldızlı koreografi
Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya gelen Ağrı Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturarak asker selamı verdi.
Kırmızı üniformalarıyla okul bahçesinde toplanan öğrenciler, ay yıldız koreografisi oluşturdu, Türk bayrağı açtı.
Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan liseliler, etkinliğin sonunda asker selamı verdi.
Öğrencilerden Tülin Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.
Ay yıldızlı Türk bayrağı koreografisi oluşturduklarını ifade eden Demirtaş, "Bu çalışmayı Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerlerimiz için yaptık, onurlu ve gururluyuz. Buradan Mehmetçiğimize selamlar olsun. Arkadaşlarımızla birlikte ay yıldız koreografisi oluşturduk. Onların sayesinde biz burada güven içerisinde yaşıyoruz. Ay yıldızlı Türk bayrağı koreografisini oluşturup İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuduk." diye konuştu.
Öğrencilerden İnanç Sayar da sınır ötesindeki askerlere moral ve motivasyon vermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Barış Pınarı Harekatı, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:04 Yangın yerine giden polis aracı alevler içinde kaldı
12:02 Sahne tozu tiyatrosu 15 yaşinda
12:02 MSB: "Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik...
12:02 MSB: "TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk...
12:01 Vertigo Alarmı !
12:00 Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' tablosu rekor fiyata satıldı
12:00 Vicdansız anne 10 aylık bebeğine uyuşturucu madde verdi
24.10.2019 12:05:33