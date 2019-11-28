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Ağrılı öğrencilerden kardeş okul ziyareti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kardeş Okul" projesi kapsamında Ağrı Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Çakıroba köyündeki ilkokulu ziyaret etti.

28.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:36Ağrılı öğrencilerden kardeş okul ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kardeş Okul" projesi kapsamında Merkez Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Çakıroba köyündeki ilkokulu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Proje kapsamında okul ziyaretine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Merkez Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğrencileri ile birliktekardeş okul öğrencilerine oyuncak dağıtan Tekin, daha sonra öğretmenlerle bir süre görüştü. Her iki okulun öğrencileri beraber gönlünce oyunlar oynarken, öğrencilerin mutluluğu ve sevinçleri yüzlerine yansıdı.


Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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