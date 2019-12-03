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Ağrılı sporculardan trafik kazası geçiren hentbolculara destek

Ağrılı sporcular, Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden 2 sporcu için müsabaka öncesi "Başımız sağ olsun" pankartı açtı.

03.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:14Ağrılı sporculardan trafik kazası geçiren hentbolculara destek
Ağrılı sporcular, Kadın Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden 2 sporcu için müsabaka öncesi "Başımız sağ olsun" pankartı açtı.
Ağrı Gençlik ve İl Müdürlüğünce organize edilen okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği 15 Nisan Spor Salonu'nda başladı.
Müsabakalar öncesinde sporcular, açtıkları pankart ile Yozgat'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol takımı oyuncuları Göksu Akyel ve Sinem Aksu için başsağlığı mesajı yolladı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, yaşanan trafik kazasından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını belirterek, "Ordu'dan Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kazada maalesef hayatını kaybeden 2 sporcumuz oldu, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan sporcu kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Gençlerbirliği, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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