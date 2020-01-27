Haberler » Güncel » Ağrılı sporcunun güreş başarısı - Haber

Ağrılı sporcunun güreş başarısı

Ağrılı güreşçi Cihat Elkatmış, U15 Grekoromen Küçük Yıldızlar Grup ve Türkiye Şampiyonası'nda 44 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

27.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:10Ağrılı sporcunun güreş başarısı
Ağrılı güreşçi Cihat Elkatmış, U15 Grekoromen Küçük Yıldızlar Grup ve Şampiyonası'nda 44 kiloda Türkiye ikincisi oldu.
Gençlik ve İl Müdürlüğü Güreş Takımı sporcusu 14 yaşında ki Cihat Elkatmış 'da yapılan U15 Grekoromen Küçük Yıldızlar Grup ve Türkiye Şampiyonasına katıldı. 30 ilden, 44 takım ve 650 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Cihat Elkatmış sıkletinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Elkatmış, Kayseri'de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16  Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı
14:16  Hırvatistan'da askeri helikopter düştü
14:15  Ankara'da 3,9 şiddetinde deprem
14:15  Depremin yıktığı evde yaşamaya devam ediyorlar
14:09  Depremin ardından Diyarbakır'da 8 bina yıkıldı, 16 binada ağır hasar var
27.01.2020 14:16:26