Ağrılı yüzücüler Malatya'dan 55 madalya ile döndü
Ağrılı yüzücüler, Malatya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları'nda 55 madalya kazanarak yarı finale yükseldi.
10.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:52
Ağrılı yüzücüler, Malatya 'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları'nda 55 madalya kazanarak yarı finale yükseldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 7-8 Mart'ta Malatya'daki Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşti.
Malatya, Ağrı, Van, Bingöl, Tunceli, Iğdır, Kars, Muş illerinden yaklaşık 150 sporcunun yarıştığı müsabakalarda, Ağrı'nın erkek yüzme takımı, 37 madalya ile grup ikincisi, kız yüzme takımı ise 18 madalya ile grup üçüncüsü olarak yarı finale katılma hakkı kazandı.
Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışları 4-5 Nisan'da Diyarbakır'da yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 7-8 Mart'ta Malatya'daki Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşti.
Malatya, Ağrı, Van, Bingöl, Tunceli, Iğdır, Kars, Muş illerinden yaklaşık 150 sporcunun yarıştığı müsabakalarda, Ağrı'nın erkek yüzme takımı, 37 madalya ile grup ikincisi, kız yüzme takımı ise 18 madalya ile grup üçüncüsü olarak yarı finale katılma hakkı kazandı.
Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışları 4-5 Nisan'da Diyarbakır'da yapılacak.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ağrılı yüzücüler Malatya'dan 55 madalya ile döndü
Manşet
Haberler
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı