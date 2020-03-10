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Ağrılı yüzücüler Malatya'dan 55 madalya ile döndü

Ağrılı yüzücüler, Malatya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları'nda 55 madalya kazanarak yarı finale yükseldi.

10.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:52
Ağrılı yüzücüler Malatya'dan 55 madalya ile döndü
Ağrılı yüzücüler, Malatya 'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları'nda 55 madalya kazanarak yarı finale yükseldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 7-8 Mart'ta Malatya'daki Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşti.
Malatya, Ağrı, Van, Bingöl, Tunceli, Iğdır, Kars, Muş illerinden yaklaşık 150 sporcunun yarıştığı müsabakalarda, Ağrı'nın erkek yüzme takımı, 37 madalya ile grup ikincisi, kız yüzme takımı ise 18 madalya ile grup üçüncüsü olarak yarı finale katılma hakkı kazandı.
Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışları 4-5 Nisan'da Diyarbakır'da yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, 8 Mart, Güncel
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