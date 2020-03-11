Menü
Haberler ›› Güncel ››Ağrılılar KADEF ile Gebze'de toplandı - Güncel

Ağrılılar KADEF ile Gebze'de toplandı

Geçtiğimiz haftalarda kurulan Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu(KADEF) ikincisini gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısını KADEF Başkanı Ömer Yıldırım öncülüğünde Gebze Ağrılılar Derneğinde yapıldı.

11.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:32
Ağrılılar KADEF ile Gebze'de toplandı

Açılış konuşmasını Gebze Ağrılılar Dernek Başkanı Mehmet Tuğrul yaptığı toplantıya Kocaeli 'nde bulunan tüm Ağrı Dernekleri eksiksiz katılım sağladılar.

Dernek merkeziyle ilgili yapılan istişare sonucu Kocaeli merkezde Belsa Plaza ve İzmit Belediyesi karşısında bulunan iyi bir lokasyona sahip olan bir yerde Federasyon merkezini ve fiziki yapısını oluşturma kararı alındı. Federasyon Başkanı Ömer Yıldırım rutin toplantılarını aylık değil her hafta ayrı bir Dernekte hız kesmeden önemli kararlar alarak devam edeceğini söyledi.

BİZİM KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK

Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu(KADEF)Başkanı Ömer Yıldırım: Kocaelinde yaşayan ve Türkiye'nin her yerinde bulunan Ağrılı hemşerilerimizin özlem duyduğu Federasyondan çok şey beklediğinin bilincinde olduklarını dile getirdi. Bu beklentinin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğun altından başarıyla çıkabileceklerini belirti.

Ekonomik özgürlüklerini kazanmamış toplumlar sosyal anlamda gelişim sağlayamazlar. Metropollerde yaşayan hemşerilerimiz sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda başarıyı yakalamışlardır. Hemşerilerimizin manevi destekleri bizler için önemlidir, ifadesini kullandı. KADEF Kocaeli ve hatta Türkiye'de yaptığı çalışmalarla örnek teşkil edecek bir kurumsal kimlik kazanacaktır. Yıldırım, bu kazanımlarında ekip ruhuyla olabiliceğini ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıyla çok ciddi projelere imza atacaklarına inancım tamdır, dedi.

TÜM DERNEKLERDEN TAM DESTEK

Toplantıda Kocaelinde faaliyet gösteren tüm Ağrı Dernekleri Ömer YILDIRIM Başkanlığında KADEF'e tam destek vereceğini beyan etti. Herkes olumlu ve olumsuz düşüncelerini dile getirirken demokrasi çerçevesinde ortak akılla alınan kararlar gözden kaçınılmadı.Toplantıda dernek başkanları ve yönetim kurulu yöneticilerin samimi içten ve bir o kadar heyecanları gözden kaçmadı. Bir sonraki toplantının Başkanlığını Mahmut KOCABAY'ın yaptığı Dilovası Eleşkirtliler Derneğiyapılması kararı alındı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Ömer Yıldırım, Kocaeli, Gebze, Ağrı, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İletişim Uzmanı, Güncel
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın