Ağrılılar KADEF ile Gebze'de toplandı
Geçtiğimiz haftalarda kurulan Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu(KADEF) ikincisini gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısını KADEF Başkanı Ömer Yıldırım öncülüğünde Gebze Ağrılılar Derneğinde yapıldı.
Açılış konuşmasını Gebze Ağrılılar Dernek Başkanı Mehmet Tuğrul yaptığı toplantıya Kocaeli 'nde bulunan tüm Ağrı Dernekleri eksiksiz katılım sağladılar.
Dernek merkeziyle ilgili yapılan istişare sonucu Kocaeli merkezde Belsa Plaza ve İzmit Belediyesi karşısında bulunan iyi bir lokasyona sahip olan bir yerde Federasyon merkezini ve fiziki yapısını oluşturma kararı alındı. Federasyon Başkanı Ömer Yıldırım rutin toplantılarını aylık değil her hafta ayrı bir Dernekte hız kesmeden önemli kararlar alarak devam edeceğini söyledi.
BİZİM KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK
Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu(KADEF)Başkanı Ömer Yıldırım: Kocaelinde yaşayan ve Türkiye'nin her yerinde bulunan Ağrılı hemşerilerimizin özlem duyduğu Federasyondan çok şey beklediğinin bilincinde olduklarını dile getirdi. Bu beklentinin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğun altından başarıyla çıkabileceklerini belirti.
Ekonomik özgürlüklerini kazanmamış toplumlar sosyal anlamda gelişim sağlayamazlar. Metropollerde yaşayan hemşerilerimiz sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda başarıyı yakalamışlardır. Hemşerilerimizin manevi destekleri bizler için önemlidir, ifadesini kullandı. KADEF Kocaeli ve hatta Türkiye'de yaptığı çalışmalarla örnek teşkil edecek bir kurumsal kimlik kazanacaktır. Yıldırım, bu kazanımlarında ekip ruhuyla olabiliceğini ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıyla çok ciddi projelere imza atacaklarına inancım tamdır, dedi.
TÜM DERNEKLERDEN TAM DESTEK
Toplantıda Kocaelinde faaliyet gösteren tüm Ağrı Dernekleri Ömer YILDIRIM Başkanlığında KADEF'e tam destek vereceğini beyan etti. Herkes olumlu ve olumsuz düşüncelerini dile getirirken demokrasi çerçevesinde ortak akılla alınan kararlar gözden kaçınılmadı.Toplantıda dernek başkanları ve yönetim kurulu yöneticilerin samimi içten ve bir o kadar heyecanları gözden kaçmadı. Bir sonraki toplantının Başkanlığını Mahmut KOCABAY'ın yaptığı Dilovası Eleşkirtliler Derneğiyapılması kararı alındı.
Kaynak: Bültenler