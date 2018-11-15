Ağrılılar Karabağlar'da'Yakup Matara' İle Yola Çıktı

Aday adaylığı dosyasını Ağrılı dernek başkanları ile birlikte AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'ya teslim ederek meclis üyesi adaylığını açıklayan Matara, " Ortaya halis bir niyet koyduk. Bu kardeşinizi tanırsınız. Gerek mahalle başkanlığı gerekse ilçe başkan yardımcılığı yaptığım süreçte sizlere ilçe başkanlığına geldiğinizde kapımı ve gönlümü görev yaptığım süreçlerin tamamında hep açık tuttum. Teşkilatta partimiz kurulduğu günden bu yana aktif olarak görev aldım. Bugün ise karşınızda ömrümün 16 yılını feda ettiğim partimizden Karabağlar meclis üyesi aday adayı olarak bulunuyorum.Bu yola yalnız çıkmadım, Karabağlar'daki birçok STK temsilcilerinin ortak iradesiyle adaylığım resmiyet kazandı" dedi.

Vatandaşların AK Parti belediyeciliğiyle yapılan hizmetlerin daha fazlasını hak ettiğini düşündüğünü ifade eden Matara," Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gönül Belediyeciliği' ve 'Tevazu' söylemlerine dikkat edeceğimin sözünü rabbim bizlere bu görevi nasip ederse tüm hemşerilerimize veriyorum. Önümüzde ki süreçte nasıl bir meclis üyesi olacağımızı ve Karabağlar'a neler yapacağımızı inşallah paylaşacağız. Hemşerilerimizin dua ve desteklerini bekliyorum" diye konuştu.

Yakup Matara Kimdir

Birçokdernek, federasyon ve konfederasyonda üst düzey yöneticilik yapan Yakup Matara 1959 Ağrı Eleşkirt doğumludur. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Matara,Karabağlar' da bulunan Elif Çelik Kapıları ve Müteahhitlik Firması'nın sahibidir. 53 yıldır Karabağlar 'daYeşilyurt'ta ikamet etmektedir.AK Parti Konak'ın kurucu üyelerindendir. Karabağlar 'da Esenlik Mahalle Başkanlığı, bölge başkanlığı, ilçe yöneticiliği, sosyal işlerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Yakup Matara halen Karabağlar Ağrılılar Derneği Başkan Yardımcısı, Ege Bölgesi Ağrılar Federasyonu Genel Saymanı, Ankara Anadolu Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesidir.