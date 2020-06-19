AGÜ, 2020 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteleri Sıralamasında İlk 50'de

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), 2020 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteleri (Gerçek Etkili Dünya Üniversiteleri) sıralamasında ilk 50'de yer aldı.

AGÜ, 2020 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteleri Sıralamasında İlk 50'de
19.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:52
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), 2020 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteleri (Gerçek Etkili Dünya Üniversiteleri) sıralamasında ilk 50'de yer aldı. AGÜ, sıralamaya Türkiye'den giren tek üniversite oldu.

Üniversitelerin topluma gerçek katkılarını değerlendirmek amacıyla, Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan ve bu yıl ilk kez başlatılan WURI- 'Gerçek Etkili Dünya Üniversiteleri' sıralamasında AGÜ, 41'nci sırada yer aldı. AGÜ ayrıca, yenilikçi uluslararasılaşma uygulamalarıyla öğrencilerine hareketlilik fırsatlarını tanıyan 'Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik' kategorisinde de 10. sırada yer aldı. Hansa Üniversiteler Birliği'ne geçen yıl üye olan AGÜ, Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Harvard gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı sıralamaya Türkiye'den giren tek üniversitesi oldu. Bu başarıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, sıralamanın üniversitelerin yenilikçi yönleri, sanayi-üniversite iş birlikleri, girişimcilik, etik değerler, öğrenci hareketliliği ve ulaşılabilirlik kriterleri değerlendirilerek yapıldığını söyledi.

Rektör Sabuncuoğlu AGÜ olarak, dünyanın en prestijli Yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın Toplumsal Etki Sıralamasında dünya üniversiteleri arasında üst üste iki yıl ilk 200'de yer aldıklarını bu yıl ise dünya üniversiteleri arasında 101-200 bandında yer alan tek Türk üniversitesi olduklarını anımsattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Haber

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