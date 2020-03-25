Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AGÜ'de 'Çevrimiçi Destek Programı' başladı - Haberler

AGÜ'de "Çevrimiçi Destek Programı" başladı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında öğrenciler için "Çevrimiçi Destek Programı" başlattı.

25.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:26
AGÜ'de
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında öğrenciler için "Çevrimiçi Destek Programı" başlattı.
AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, program kapsamında öğrenciler her akşam online olarak bir araya gelip deneyimlerini ve bilgilerini paylaşıyor.
Öncelikle gençlerin deneyimlerini paylaştığı, zaman zaman da uzman konukların yer aldığı platform, başta AGÜ öğrencileri olmak üzere tüm gençlere açık olup her akşam 21.00-21.40 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AGÜ Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, koronavirüs nedeniyle tüm etkinliklerin ve faaliyetlerin bu dönemde çevrimiçi olarak tüm gençlere açık olacağını belirtti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Abdullah Gül Üniversitesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
İstanbul’da ’Evde kal’ çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe Haberler
İstanbul'da "Evde kal" çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Haberler
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor
Bu cihazlar virüs saçıyor! Temizliği alkol oranı yüksek bezle yapılmalı Haberler
Bu cihazlar virüs saçıyor! Temizliği alkol oranı yüksek bezle yapılmalı
Diyarbakır’da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi Haberler
Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:06: Kapalı çarşıda korona sessizliği - Haber 11:06: Yurt dışından gelen 349 kişi Sakarya ve Bolu'da yurtlara yerleştirildi - Haber 11:06: Demirköy'de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları değerlendirildi - Haber 11:06: Huzurevlerinden "yaşlılarınız güvende, lütfen evde kalın" çağrısı - Haber 11:06: Kayseri açık cezaevi mahkumları meslek sahibi yapıyor - Haber 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 10:04: "Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz - Haberler 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 09:22: Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı - Haber