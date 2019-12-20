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AGÜ'de "Filistin Günü" etkinliği

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), Uluslararası Ofis tarafından başlatılan Kültürlerarası Etkinlik Serisi kapsamında Filistin Günü etkinliği düzenlendi.

20.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:36 AGÜ'de
Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), Uluslararası Ofis tarafından başlatılan Kültürlerarası Etkinlik Serisi kapsamında Günü etkinliği düzenlendi.
Uluslararası Öğrenci Birliği Kulübü ile düzenlenen Filistin Günü etkinliği, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda yapıldı.
Etkinlikte Filistinli öğrenciler, diğer Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere kültürlerini ve ülkelerini tanıttı.
İstiklal Marşı ve Filistin Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Filistinli öğrenciler kültürlerini, ülkelerinin tarihini, yaptıkları sunumlar ve filmlerle anlattı. Ülkeleri hakkında sosyal, kültürel, coğrafi ve tarihi bilgiler veren öğrenciler, etkinlik sonunda katılanlara, ülkelerine ait yöresel yiyecek ve içecek ikramında bulunduğu etkinlikte Filistinli öğrenciler geleneksel kıyafetlerini de tanıttı.
Etkinlik hakkında bilgi veren Uluslararası Ofis Başkanı Emeric Abrignani, amaçlarının üniversitedeki farklı kültürlerden öğrencileri bir araya getirmek, kaynaşmalarını, kültürlerini öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirtti.
Bu amaçla başlattıkları Kültürlerarası Etkinlik Serisi'nin devam edeceğini dile getiren Abrignani, AGÜ'de 50 ülkeden öğrencilerin öğrenim gördüğünü, daha önce de Yemen, Fas, Kenya, Pakistan, Suriye ve Mısır günleri düzenlediklerini kaydetti.

Abdullah Gül Üniversitesi, Filistin, Güncel

Kaynak: AA

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