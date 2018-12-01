Agü'de Kaos - Karmaşıklık- Zihin Kontrolü Konferansı

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:17



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:17

Beyin alanındaki çalışmaları, sağlık alanındaki başarısı ve yazdığı kitaplarla da tanınan Prof. Dr. Sinan Canan, Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) "Kaos, karmaşıklık, zihin kontrolü" konulu konferans verdi.AGÜ Idea Camp Öğrenci Kulübü tarafından organize edilen Fikir Enstitüsü Konferans Serisi kapsamında konferans veren Prof. Dr. Sinan Canan, kaos teorisini anlattı.Kaos teorisi ve karmaşıklığın matematik alanları olduğunu ve aslında bir hayat görüşü olduğunu belirten Prof. Dr. Canan, kaos teorisinin günlük hayattaki örnekleriyle herkese anlatıldığında insanların çok ilginç bir şey fark ettiklerini, etrafımızdaki düzensiz sandığımız şeylerin arkasındaki gizli düzenleri fark ettiklerini dile getirdi.Prof. Dr. Canan şunları söyledi:"Kaos aslında Antik Yunanca da kozmos teriminin zıttı olarak kullanılmış. Kozmos nedir? Evrensel, muhteşem, güzel düzen. Evreni işleten düzenli sisteme kozmos deniliyor. Kaos ise bunun tam zıttı, mutlak düzensizlik. Ama Yunan mitolojisinde bir şey var. Kozmosun ortaya çıkabilmesi için önce kaos ortaya çıkması gerekiyor. Yani kaos, bildiğimiz anlamda anarşi, kargaşa değil, bildiğimiz anlamda kozmosu yaratan, düzeni doğuran bir döl yatağı gibi algılanmış. Ama bugün bilimde biz kaosu biraz farklı bir şey için kullanıyoruz. Kaos kuramı bir teorinin adı. Başlangıç koşullarına hassas bağımlılık gösteren dinamik sistemleri inceleyen bir matematik dalıdır."Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Canan'a kendi adına dikilen fidanların, bağış sertifikasını verdi.Canan'a fidan bağış sertifikası, konferansı organize eden AGÜ Idea Camp Kulübü Başkanı Yasir Çakmak tarafından verildi.AGÜ Sümer Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa ilgi oldukça fazla olduğu konferans sonunda Canan kitaplarını da imzaladı. - KAYSERİ