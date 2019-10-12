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AGÜ'de Sürdürülebilirlik Konulu Panel

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) düzenlenen sürdürülebilirlik konulu panelde, Kayseri'de iş hayatında, kentlerde ve sanayideki sürdürülebilirlik kavramları ele alındı, konuşmacılar deneyimlerini paylaştı.

12.10.2019 10:40AGÜ'de Sürdürülebilirlik Konulu Panel
Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) düzenlenen sürdürülebilirlik konulu panelde, Kayseri'de iş hayatında, kentlerde ve sanayideki sürdürülebilirlik kavramları ele alındı, konuşmacılar deneyimlerini paylaştı.

GLB301 Sürdürülebilirlik adlı ders kapsamında, Rektörlük Konferans Salonunda yapılan panele Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Koray Kök, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Ömer Yasin Arık konuşmacı olarak katıldı. AGÜ Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Kayseri'de iş hayatında, kentlerde ve sanayideki sürdürülebilirlik kavramları ele alındı. Konuşmacılar, deneyimlerini de paylaştıkları panelde çeşitli bölümlerden katılan öğrencilerin sorularını cevapladı.

Panelde Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Kayseri'ye en yakın liman bile 300 kilometre ötede olduğunu ifade ederek, buna rağmen Kayseri'nin mobilya alanında çok önde olduğunu dile getirdi.

Kayseri'nin Türkiye'de beyaz eşyada ikinci, mobilyada ise 3. Sırada olduğunu belirten Doğan, "Türkiye olarak Kayseri olarak piyasa ve ekonomi olarak kötü bir yerde değiliz ama iyi bir yerde de hiç değiliz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Koray Kök ise ülke ölçüsünde sürdürülebilirlik konusunda yeni bir akım çıktığını, bu akıma göre planlamanın her şeyden önemli olduğunu söyledi. Kök, planlamanın başta güzel yapılması gerektiğine dikkati çekti. Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Ömer Yasin Arık da konuşmasında, Sürdürülebilirlik hayatımıza 80'li yılların sonunda girdiğini belirterek, ülkemizde en çok konuşulan konulardan birinin de kültürel sürdürülebilirlik olduğunu söyledi.

Arık, imar planlarıyla birlikte bütün şehirlerin birbirine benzemeye başladığına da dikkati çekti. Panel, soru cevap bölümüyle sona erdi. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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