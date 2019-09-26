AGÜ'de Uluslararası Öğrenci Sayısında Artış

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) öğrenim gören yabancı öğrencilerin sayısı giderek artıyor.



İlk kez 2014 yılında uluslararası öğrenci alımına başlayan AGÜ'ye uluslararası öğrenci başvurularında her geçen yıl artış gözleniyor. 2019 yılında toplam 5000 başvuru alınırken, bu alanda geçen yıla oranla % 11'lik bir artış yakalandı.



Geçen yıl 140 yabancı öğrencisi olan AGÜ bu yıl % 32'lik artışla 185 öğrenciye ulaştı. Ayrıca 2018 yılında 45 ülkeden uluslararası öğrencisi olan AGÜ'de bu sayı da artarak, 49'a yükseldi.



AGÜ, aralarında Çin, Hindistan, İngiltere, Rusya, İspanya ve Fildişi Sahili'nin de bulunduğu ülkelerden öğrenci alıyor.



Yabancı çalışanları ile beraber Sümer Kampüsü'nde 50'den fazla ülkeden insan çalışıyor veya eğitim görüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA