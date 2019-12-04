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AGÜ'de 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' Fuarı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Unilook Türkiye tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarına' ev sahipliği yaptı.

04.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:42AGÜ'de 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' Fuarı
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Unilook tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarına' ev sahipliği yaptı.

AGÜ Aday Öğrenci İletişim Koordinatörlüğü'nün organize ettiği fuar, Sümer Kampüsü'nde 2-3 Aralık tarihlerinde Rektörlük Sergi Salonunda gerçekleştirildi. Fuarda, Abdullah Gül Üniversitesi'nin yanısıra çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesi stant açarak Kayseri'deki 11 ve 12. sınıf öğrencilerine üniversitelerini tanıttı.

İki gün süren fuarda 18 üniversite stant açtı. Fuara toplam 46 okuldan yaklaşık 5 bin öğrenci katılarak üniversiteler hakkında bilgi edindi. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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