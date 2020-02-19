Haberler » Güncel » AGÜ'de, V. Yaşam Bilimleri Kongresi - Haber

AGÜ'de, V. Yaşam Bilimleri Kongresi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "Yaşam Bilimleri Kongresi" 21-22 Şubat 2020 tarihleri arasında, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılacak.

19.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:41AGÜ'de, V. Yaşam Bilimleri Kongresi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "Yaşam Bilimleri Kongresi" 21-22 Şubat 2020 tarihleri arasında, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu yıl 5'incisi organize edilen kongre çok sayıda şehirden biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyomühendislik, kimya ve mühendislik bilimlerinden yaklaşık 300 katılımcıyla gerçekleştirilecek.

Yaşam bilimleri alanında çalışan temel, klinik ve mühendislik bilim alanlarından uzman ve öğrencileri bir araya getirerek interaktif bir ortam yaratılmasının amaçlandığı kongrede temel olarak kanser biyolojisi, proteomiks, biyoinformatik, doku mühendisliği, kök hücre, nanobiyoteknoloji, sinirbilim, immünoloji ve biyomedikal enstürmantasyon gibi önemli konulara yer verilecek.

Yaşam Bilimleri Kongresi'nin Moleküler Biyoloji ve , Biyoloji, Biyomühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyoinformatik, Nanoteknoloji ve diğer temel bilim alanlarında uzmanlık yapan bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerin vizyonlarına önemli katkılar sunması hedefleniyor. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Genetik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
19.02.2020 15:55:45