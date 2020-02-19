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AGÜ'de "Yaşam Bilimleri Kongresi" yapılacak

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından "Yaşam Bilimleri Kongresi" düzenlenecek.

19.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:54AGÜ'de
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından "Yaşam Bilimleri Kongresi" düzenlenecek.
AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, beşincisi düzenlenecek olan kongre, üniversitenin Sümer yerleşkesindeki Rektörlük Konferans Salonu'nda 21-22 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Kongreye, farklı kentlerden biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyomühendislik, kimya ve mühendislik bilimlerinden yaklaşık 300 kişi katılacak.
Yaşam bilimleri alanında çalışan temel, klinik ve mühendislik bilim alanlarından uzman ve öğrencileri bir araya getirerek interaktif bir ortam yaratılmasının amaçlandığı kongrede, temel olarak "kanser biyolojisi, proteomiks, biyoinformatik, doku mu¨hendisliği, kök hu¨cre, nanobiyoteknoloji, sinirbilim, immu¨noloji ve biyomedikal enstu¨rmantasyon" gibi konulara yer verilecek.

Kongrenin, alanlarında uzman bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerin vizyonlarına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Abdullah Gül Üniversitesi, Genetik, Güncel

Kaynak: AA

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