AGÜ'lü ve Güney Kore'li Araştırmacıların Önemli Buluşu

TÜBİTAK ve Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) tarafından eş zamanlı olarak fonlanan ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Chung-Ang Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Uluslararası İkili İş birliği Projesi kapsamında dünya çapında önemli bir buluşa imza atıldı.



Buluş "American Chemical Society (ACS)" tarafından yayınlanan dünyanın en prestijli Malzeme Kimyası dergilerinden "Chemistry of Materials" dergisinde yayınlandı ve kapaktan okuyucularına duyuruldu.



AGÜ'den Prof. Dr. Hakan Usta ve Chung-Ang Üniversitesi'nden Prof. Dr. Myung-Gil Kim'in liderliğini yaptığı araştırma ekipleri iki yıllık bir çalışma sonucunda yeni nesil optoelektronik aygıtlarda kullanılmak üzere yüksek performansa sahip yeni n-tipi organik yarı-iletken geliştirdiler.



Projenin deneysel kısımlarını doktora öğrencileri Resul Özdemir ve Dojeon Kim yürüttüler. Konu hakkında açıklama yapan araştırmacılar, yakın gelecekte hayatımıza girecek olan katlanabilir, esnek elektronikler ve plastik güneş paneli teknolojilerinde silikon gibi inorganik yarı-iletkenler ile yarışabilecek karbon temelli malzemelerin oldukça önemli olduğunu ve bu yeni yarı-iletkenin bu teknolojilerin gelişiminde önemli roller üstlenebileceğini belirttiler.



Bu çalışma sayesinde, AGÜ araştırma laboratuvarlarında geliştirilen yeni malzeme dünyanın sayılı organik yarı-iletkenleri arasında literatüre girmiş oldu.



Projenin önemli aşamalarından birisinde moleküllerin nanometre ölçeğinde nasıl düzenlendiklerini anlamak için Güney Kore'deki parçacık hızlandırıcı kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA