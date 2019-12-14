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AGÜ Müzik Topluluğu'ndan Konser

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Türk Müziği Topluluğu'nun, Şef Zarife Kırdök yönetiminde verdiği, TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayfer Er'in de sahne aldığı "Şarkılarla Zeki Müren" konseri büyük ilgi gördü.

14.12.2019 08:57 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:02AGÜ Müzik Topluluğu'ndan Konser
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Türk Müziği Topluluğu'nun, Şef Zarife Kırdök yönetiminde verdiği, TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayfer Er'in de sahne aldığı "Şarkılarla Zeki Müren" konseri büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda verilen konserde, "Sanat Güneşi" olarak anılan, Klasik Türk Müziğinin en büyük isimlerinden biri olan Zeki Müren'in birbirinden güzel eserleri seslendirildi.

Salonun tamamen dolduğu, yaklaşık 500 'den fazla kişinin izlediği konserde, Zeki Müren'in en güzel eserleri hem koro hem de solo olarak seslendirildi. Konserde, TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayfer Er de sahne alarak, Zeki Müren'in eserlerini yorumladı.

Konserin sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Alan, AGÜ Türk Müziği Topluluğu'nu, Şef Zarife Kırdök'ü ve TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayfer Er'i, başarılı performanslarından dolayı kutlayarak çiçek verdi.

Konsere büyük ilgi gösteren dinleyiciler, konser sonunda koroyu ayakta alkışladı. - KAYSERİ

Zeki Müren, Ayfer Er, Güncel

Kaynak: İHA

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