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AGÜ söyleşilerinin konuğu otomotiv yöneticisi Kerem Taş oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), "Talks Söyleşileri" kapsamında üst düzey otomotiv yöneticisi Kerem Taş'ı konuk etti.

27.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:28 AGÜ söyleşilerinin konuğu otomotiv yöneticisi Kerem Taş oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), "Talks Söyleşileri" kapsamında üst düzey otomotiv yöneticisi Kerem Taş'ı konuk etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş, AGÜ Konferans Salonu'nda "Geleceğe hazır mısın?" konulu konferans verdi.

Taş, otomotiv sektöründeki gelişmeleri, geleceğin otomobillerini ve otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanan yüksek teknolojiyi anlattı.

Otomotiv sektöründe gelecekte heyecan verici gelişmelerin olacağını belirten Taş, sürücüsüz araçlardan uçan otomobillere, akıllı araçlardan, elektrikli araçlara kadar birçok değişimin yaşanacağını aktardı.

Taş, dünyadaki otomobil üretimiyle ilgili de bilgiler vererek, otomobil üretiminde Çin, Japonya, Almanya, Hindistan, Güney Kore ve Amerika'nın ilk sıralarda yer aldığını, Türkiye'nin ise 16'ıncı sırada bulunduğunu kaydetti.

Öğrencilerin ve diğer katılımcıların sorularını da yanıtlayan Taş'a, konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu tarafından, adına dikilen fidanların sertifikası verildi.

Öte yandan, AGÜ'de geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğin önemine dikkati çekmek amacıyla geri dönüşüm festivali yapıldı.

Festivalde, atık malzemelerden sokak hayvanları için barınak yapımları, atıkların hayatımızdaki yansımalarını gösteren fotoğraf yarışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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