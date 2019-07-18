AGÜ tanıtım ve tercih günleri başladı

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) tanıtım ve tercih günlerinin başladığı bildirildi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım ve tercih günlerinde, üniversite adayı öğrencilere ve ailelerine üniversite tercihleri, meslekler, eğitim olanakları, akademik programlar, olanaklar ve barınma imkanları hakkında bilgiler veriliyor.

Sümer Kampüsü sergi salonunda yapılan tanıtım ve tercih günleri, her gün 09.00 ile 19.00 saatleri arasında, 29 Temmuz'a kadar sürecek.

Tanıtım ve tercih günleri süresince aday öğrencilere ve ailelerine üniversite tercihleri, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, eğitim olanakları, akademik programlar, burslar, kampüs imkanları, üniversitenin yurt içi ve yurt dışı olanakları, barınma imkanları hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Aday öğrenciler, rektörlük sergi salonunda açılan stantlarda akademisyenler ve oluşturulan tanıtım ekibi ile görüşerek, meslekler ve tercihlerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabiliyor.

Adaylar gerek AGÜ ile ilgili merak ettikleri konuları gerekse tercih ve mesleklerle ilgili bilgileri, 0549 241 9 380 numaralı Whatsapp hattı aracılığıyla üniversite öğrencilerinden, akademisyenlerden veya tanıtım ekibinden öğrenebiliyor.

Üniversiteyi ziyaret etmek isteyen öğrenci ve velilerine gar, otogar ve havalimanından ulaşım imkanı da sağlanıyor.

Kaynak: AA