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AGÜ "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Unilook Türkiye tarafından düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı.

04.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:42AGÜ
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Unilook tarafından düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı.
AGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, aday öğrenci iletişim koordinatörlüğünün düzenlediği fuarın, Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.
Fuarda, Abdullah Gül Üniversitesi'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesinin stant açarak, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine tanıtım yaptıkları kaydedildi.
Açıklamada, fuara iki günde 46 okuldan 5 bin öğrenci katıldığı ifade edildi.

Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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