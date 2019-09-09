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Ağustos ayında Çardak Havalimanı'ndan 58 bin 35 yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre ağustos ayında Denizli Çardak Havalimanı'nda 58 bin 35 yolcuya hizmet verildi.

09.09.2019 16:09 Ağustos ayında Çardak Havalimanı'ndan 58 bin 35 yolcu uçtu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre ağustos ayında Denizli Çardak Havalimanı'nda 58 bin 35 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre; ağustos ayında Denizli Çardak Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 43 bin 902, dış hat yolcu trafiği 14 bin 133 olmak üzere toplam yolcu trafiği 58 bin 35 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ağustos ayında Denizli Çardak Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 452, dış hatlar uçak trafiği 79 olmak üzere, toplam uçak trafiği 531 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ağustos ayında Denizli Çardak Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 643 ton oldu. - DENİZLİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Denizli, Çardak, Güncel

Kaynak: İHA

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