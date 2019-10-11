Ağustos'ta 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 4.2 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 azalışla 1.6 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ağustos 2019" verilerine göre;

"Kesilen tavuk sayısı aylık yüzde 19 ve yıllık yüzde 0.1 düşüşle 93 milyon, kesilen hindi sayısı ise aylık yüzde 14.3 ve yıllık yüzde 8.1 düşüşle 487 bin adet oldu.

"Tavuk eti üretimi Ağustos ayında aylık yüzde 18.9 düşüş ve yıllık yüzde 0.9 artışla 163 bin 437 ton olurken, hindi eti üretimi aylık yüzde 8.8 ve yıllık yüzde 13.2 düşüşle 4 bin 724 ton oldu.

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.9 ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 azaldı." (Grafik)